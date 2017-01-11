Суд у США засудив вбивцю з Чарльстона до смертної кари
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Суд у США засудив до смертної кари Діланна Руфа, визнаного винним у вбивстві дев'яти людей в методистської церкви американського міста Чарльстон в штаті Південна Кароліна. Кара повинна бути здійснена шляхом смертельної ін'єкції, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Діланн Руф, якому на момент скоєння злочину був 21 рік, у червні 2015 року увірвався в церкву Чарльстона, яку відвідують переважно афроамериканці, і понад 70 разів вистрілив з пістолета по людях.
Через напад загинули шість жінок і троє чоловіків, в тому числі місцевий пастор і сенатор законодавчих зборів штату Південна Кароліна Клемент Пінкні.
Д.Руф визнав себе винним у скоєному злочині, пояснивши його расистськими мотивами. Звинувачення проти Д.Руфа складалося з 33 пунктів, що включають вбивство і злочин на ґрунті ненависті. Винесений вердикт став першим в історії США смертним вироком за злочин на ґрунті расової ненависті.