Суд у США засудив вбивцю з Чарльстона до смертної кари

Діланн Руф, якому на момент скоєння злочину був 21 рік, у червні 2015 року увірвався в церкву Чарльстона, яку відвідують переважно афроамериканці, і понад 70 разів вистрілив з пістолета по людях.

Через напад загинули шість жінок і троє чоловіків, в тому числі місцевий пастор і сенатор законодавчих зборів штату Південна Кароліна Клемент Пінкні.

Д.Руф визнав себе винним у скоєному злочині, пояснивши його расистськими мотивами. Звинувачення проти Д.Руфа складалося з 33 пунктів, що включають вбивство і злочин на ґрунті ненависті. Винесений вердикт став першим в історії США смертним вироком за злочин на ґрунті расової ненависті.