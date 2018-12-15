Суд по делу украинского бойца в Италии: допросили свидетелей-журналистов

“Ключевыми в этот день стали показания фотографа Марчелло Фаучи и журналистки Иларии Морани, которые после гибели коллеги Андреа Роккелли общались по телефону с Виталием Маркивым, и тот их предупредил не ехать на место трагического инцидента из-за высокого уровня опасности в районе близ Славянска”, — указано в сообщении журналистов.

Издание Corriere della Sera 25 мая 2018 года опубликовало статью корреспондентки Морани о том, как погиб Роккелли. Именно на этой статье сторона обвинения основывает обвинение в отношении украинского солдата.

На суде 14 декабря фоторепортер Фаучи подтвердил, что Маркива знал со времени январских революционных событий в Киеве 2014 года и затем контактировал с ним для сбора информации для своей журналистской работы. В своих ответах фотограф проявлял неуверенность, но стало четко понятно, что Марчелло Фаучи не помнил хорошо место и содержание упомянутого телефонного разговора и не предоставил ей тогда особого значения. Соответственно, содержание этого разговора не является элементом обвинения в отношении Виталия Маркива.

“Свидетельство же Иларии Морани были акцентированы на том, знала ли она о воинском звании подсудимого, ведь в заголовке ее публикации Маркива называют капитаном, то есть командиром, который якобы отдавал приказы военным. По словам журналистки, заголовок писала не она, но со слов „информатора“, то есть самого Маркива, поняла, что он занимал руководящую должность в своем подразделении”, — добавляют журналисты.

Остальные свидетелей-журналистов, участвовавших в опознании тел погибших (Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова), единодушно твердили о большой опасности в зоне, частых взрывах, выстрелах и присутствии пророссийских сепаратистов, с которыми они общались регулярно. На Донбасс эти репортеры прибыли с украинской стороны через Киев.

Свидетельство журналистов не внесли ни одного доказательства в отношении обвиняемого, заметил по итогам заседания адвокат украинца Раффаэлле делла Валле.

Как сообщал УНН, активисты призвали людей прибыть в поддержку задержанного украинца во время судебного заседания.