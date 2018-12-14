Сьогодні відбудеться судове засідання у справі затриманого в Італії українського бійця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні у Павії відбудеться чергове судове засідання у справі затриманого українського бійця Віталія Марківа. Інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку активіста Олеся Городецького.
“Згідно з попередньо озвученим календарем, завтра суд мав би слухати свідків обвинувачення — італійських журналістів. Власне, з газетної публікації про „капітана українського війська“, однієї з них, і почалося переслідування Віталія. Іншому завтрашньому свідку Віталій посприяв того далекого 2014 року в безкоштовному отриманні бронежилету”, — вказано у дописі на сторінці у Facebook.
Він також додав, що: “Друзі, хто має можливість, вдівайте вишиванки і приїзджайте на засідання суду. Наша присутність є важливою”.
Нагадуємо, на початку листопада стало відомо, що українська сторона не змогла вступити у судовий процес, який відбувається в суді Італії у справі українського бійця Віталія Марківа, якого підозрюють у причетності до вбивства італійського фоторепортера чотири роки тому на Донбасі.