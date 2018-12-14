Сегодня состоится судебное заседание по делу задержанного в Италии украинского бойца

“Согласно предварительно озвученным календарю, завтра суд должен слушать свидетелей — итальянских журналистов. Собственно, с газетной публикации о „капитане украинской армии“, одной из них, и началось преследование Виталия. Другому завтрашнему свидетелю Виталий помог в том далеком 2014 году в бесплатном получении бронежилета”, — указано в заметке на странице в Facebook.

Он также добавил, что: “Друзья, кто имеет возможность, надевайте вышиванки и приезжайте на заседание суда. Наше присутствие является очень важным”.

Напоминаем, в начале ноября стало известно, что украинская сторона не смогла вступить в судебный процесс, который происходит в суде Италии по делу украинского бойца Виталия Маркива, которого подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера четыре года назад на Донбассе.