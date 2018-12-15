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Суд у справі українського бійця в Італії: допитали свідків-журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В італійській Павії 14 грудня відбулося п’яте судове засідання в справі українського військового Віталія Марківа, обвинувачуваного у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі 24 травня 2014 року. Заслухали від сторони обвинувачення п’ять свідків-італійських журналістів, які у той час перебували в зоні бойових дій, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

Суд у справі українського бійця в Італії: допитали свідків-журналістів

“Ключовими цього дня стали свідчення фотографа Марчелло Фаучі та журналістки Іларії Морані, які після загибелі колеги Андреа Роккеллі спілкувалися телефоном з Віталієм Марківим, і той їх попередив не їхати на місце трагічного інциденту через високий рівень небезпеки в районі поблизу Слов’янська”, — вказано у повідомленні журналістів.

Видання Corriere della Sera 25 травня 2018 року опублікувало статтю кореспондентки Морані про те, як загинув Роккеллі. Саме на цій статті сторона обвинувачення ґрунтує обвинувачення щодо українського солдата.

На суді 14 грудня фоторепортер Фаучі підтвердив, що Марківа знав з часу січневих революційних подій у Києві 2014 року і потім контактував з ним для збору інформації для своєї журналістської роботи. У своїх відповідях фотограф виявляв невпевненість, але стало чітко зрозуміло, що Марчелло Фаучі не пам’ятав добре місце і зміст згаданої телефонної розмови та не надав їй тоді особливого значення. Відповідно, зміст цієї розмови не є елементом обвинувачення щодо Віталія Марківа.

“Свідчення ж Іларії Морані були акцентовані на тому, чи знала вона про військове звання підсудного, адже в заголовку її публікації Марківа називають капітаном, тобто командиром, який нібито віддавав накази військовим. За словами журналістки, заголовок писала не вона, але зі слів „інформатора“ тобто самого Марківа, зрозуміла, що він обіймав керівну посаду у своєму підрозділі”, — додають журналісти.

Решта свідків-журналістів, які брали участь у впізнанні тіл загиблих (Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова), одностайно повторювали про велику небезпеку в зоні, часті вибухи, постріли та присутність проросійських сепаратистів, з якими вони спілкувалися регулярно. На Донбас ці репортери прибули з українського боку через Київ.

Свідчення журналістів не внесли жодного доказу щодо обвинувачуваного, зауважив за підсумками засідання адвокат українця Раффаелле делла Валле.

Як повідомляв УНН, активісти закликали людей прибути на підтримку затриманого українця під час судового засідання.

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