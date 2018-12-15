Суд у справі українського бійця в Італії: допитали свідків-журналістів

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В італійській Павії 14 грудня відбулося п’яте судове засідання в справі українського військового Віталія Марківа, обвинувачуваного у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі 24 травня 2014 року. Заслухали від сторони обвинувачення п’ять свідків-італійських журналістів, які у той час перебували в зоні бойових дій, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.