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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд по делу А.Ефремова продолжиться сегодня в Луганской области

Киев • УНН

 • 6297 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Старобельский районный суд Луганской области продолжит подготовительное заседание по делу народного депутата Александра Ефремова 8 февраля. Об этом ранее УНН сообщил адвокат Евгений Солодко.

Суд по делу А.Ефремова продолжиться сегодня в Луганской области

"Отвод суд не удовлетворил. Сейчас объявлен перерыв до 11:00 8 февраля", - сообщил Е.Солодко

Напомним, во время заседания 24 января защита подозреваемого заявила отвод коллегии судей.

ГПУ инкриминирует А.Ефремову ряд преступлений, а именно совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч. 5 ст . 27, ст. 341 УК Украины).

Украинские Национальные Новости

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