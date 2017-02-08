Суд у справі О.Єфремова продовжиться сьогодні на Луганщині

"Відвід суд не задовольнив. Наразі оголошено перерву до 11:00 8 лютого", - повідомив Є.Солодко

Нагадаємо, під час засідання 24 січня захист підозрюваного заявив відвід колегії суддів.

ГПУ інкримінує О.Єфремову низку злочинів, а саме вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).