Суд по делу Майдана отложили на неопределенный срок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отложил на неопределенный срок рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года. Об этом сообщили УНН в адвокатской компании, которая представляет интересы Януковича в суде.
"Рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Мы подали жалобу на отстранение наших адвокатов от дела и введения в дело нового адвоката", - сказали в компании.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению В.Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.