Суд по делу Майдана отложили на неопределенный срок

"Рассмотрение дела отложено на неопределенный срок. Мы подали жалобу на отстранение наших адвокатов от дела и введения в дело нового адвоката", - сказали в компании.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство Генеральной прокуратуры Украины на разрешение проведения специального (заочного) досудебного расследования по подозрению В.Януковича в организации и управлении расстрелами активистов Майдана в феврале 2014 года.