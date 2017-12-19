Суд у справі Майдану відклали на невизначений термін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва відклав на невизначений термін розгляд клопотання Генеральної прокуратури про надання згоди на спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в організації і керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка представляє інтереси В.Януковича в суді.
"Розгляд справи відкладено на невизначений термін. Ми подали скаргу на відсторонення наших адвокатів від справи та введення в справу нового адвоката", - сказали в компанії.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд Києва розглядає клопотання Генеральної прокуратури України на дозвіл проведення спеціального (заочного) досудового розслідування за підозрою Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану у лютому 2014 року.