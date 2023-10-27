Суд в Лондоне не разрешил Фридману тратить 30 тысяч фунтов на содержание особняка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Бизнесмен Михаил Фридман подал в суд на пресс-службу британского Управления по применению финансовых санкций после того, как ведомство отказалось выдать ему разрешение на оплату расходов, связанных с управлением особняком Athlone House. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ и Reuters.
Детали
Бизнесмен просил разрешить тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на содержание дома, а также 1850 фунтов на оплату телефонной связи, отопления и света в особняке.
Адвокаты миллиардера утверждали, что Athlone House — «уникальная недвижимость с уникальными потребностями не в последнюю очередь из-за коллекции произведений искусства». Reuters уточняет, что в особняке находится коллекция искусства стоимостью 44 миллиона фунтов стерлингов.
Соучредитель «Альфа-групп» Михаил Фридман вскоре после полномасштабного вторжения войск россии в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании. Такое решение объяснили связями Фридмана с российскими властями.
В начале октября стало известно, что Фридман переехал из Великобритании в Израиль. В«Альфа-групп» говорили, что сейчас бизнесмен находится в москве и планирует посещать россию регулярно.
Напомним
Британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование вероятного обхода санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом.