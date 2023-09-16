Британія припинила розслідування щодо російського мільярдера Фрідмана

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«Агентство може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року», — сказав речник відомства.

Деталі

Зазначається, що Фрідман є одним з найвідоміших російських олігархів, який заробив мільярди в банківській, нафтовій сферах та у роздрібній торгівлі.

Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заморозивши його активи.

Розслідування було пов'язане з передбачуваною виплатою кредиту з "Альфа-банку" його виконавчому помічнику перед тим, як проти олігарха ввели санкції. Агентство визнало, що ордер на обшук містить "технічні помилки".

На судовому засіданні в липні Фрідман заявив, що обшук був незаконним і спирався на "компромат", включаючи звіт 15-річної давнини, в якому містилася низка недоведених кримінальних звинувачень.

"Тим не менш, розслідування для Фрідмана не закінчилися. На нього чекає окреме розслідування в Україні щодо його участі у фінансуванні російської війни через підконтрольний йому інвестиційний консорціум "Альфа-груп", - додає Bloomberg.

Доповнення

Міхайло Фрідман є одним з найвідоміших російських бізнесменів, який заробив мільярди в банківській, нафтовій та роздрібній торгівлі. Після того, як він і його партнери привласнили 14 мільярдів доларів від продажу нафтової компанії контрольованій державою "Роснефти" в 2013 році, він переїхав до Великої Британії, щоб заснувати фірму прямих інвестицій, яка інвестує в бізнес по всьому світу.

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ЄС і Великобританія наклали санкції на Фрідмана і його партнерів незабаром після початку вторгнення в лютому минулого року, заморозивши його активи.

Додамо

У грудні 2022 року Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало російського олігарха Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу. У квітні 2023 року стало відомо, що Британія зупинила розслідування за двома з трьох початкових звинувачень.

У вересні 2023 року СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.