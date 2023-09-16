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Британія припинила розслідування щодо російського мільярдера Фрідмана

Британія припинила розслідування щодо російського мільярдера Фрідмана

Київ • УНН

 • 211751 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Британське агентство боротьби зі злочинністю припинило розслідування ймовірного обходу санкцій російським мільярдером Михайлом Фрідманом. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Цитата

«Агентство може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів проти Михайла Фрідмана на основі ордеру, виданого в Athlone House у грудні 2022 року», — сказав речник відомства.

Деталі

Зазначається, що Фрідман є одним з найвідоміших російських олігархів, який заробив мільярди в банківській, нафтовій сферах та у роздрібній торгівлі.

Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти Фрідмана та його партнерів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заморозивши його активи.

Розслідування було пов'язане з передбачуваною виплатою кредиту з "Альфа-банку" його виконавчому помічнику перед тим, як проти олігарха ввели санкції. Агентство визнало, що ордер на обшук містить "технічні помилки".

На судовому засіданні в липні Фрідман заявив, що обшук був незаконним і спирався на "компромат", включаючи звіт 15-річної давнини, в якому містилася низка недоведених кримінальних звинувачень.

"Тим не менш, розслідування для Фрідмана не закінчилися. На нього чекає окреме розслідування в Україні щодо його участі у фінансуванні російської війни через підконтрольний йому інвестиційний консорціум "Альфа-груп", - додає Bloomberg.

Доповнення

Міхайло Фрідман є одним з найвідоміших російських бізнесменів, який заробив мільярди в банківській, нафтовій та роздрібній торгівлі. Після того, як він і його партнери привласнили 14 мільярдів доларів від продажу нафтової компанії контрольованій державою "Роснефти" в 2013 році, він переїхав до Великої Британії, щоб заснувати фірму прямих інвестицій, яка інвестує в бізнес по всьому світу.

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ЄС і Великобританія наклали санкції на Фрідмана і його партнерів незабаром після початку вторгнення в лютому минулого року, заморозивши його активи.

Додамо

У грудні 2022 року Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало російського олігарха Михайла Фрідмана за підозрою у відмиванні грошей, згодом його звільнили під заставу. У квітні 2023 року стало відомо, що Британія зупинила розслідування за двома з трьох початкових звинувачень.

У вересні 2023 року СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.

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