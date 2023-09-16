Британия прекратила расследование в отношении российского миллиардера Фридмана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование вероятного обхода санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
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«Агентство может подтвердить, что не будет принимать дальнейших мер против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года», — сказал представитель ведомства.
Детали
Отмечается, что Фридман является одним из самых известных российских олигархов, который заработал миллиарды в банковской, нефтяной сферах и в розничной торговле.
Расследование было связано с предполагаемой выплатой кредита из "Альфа-банка" его исполнительному помощнику перед тем, как против олигарха ввели санкции. Агентство признало, что ордер на обыск содержит "технические ошибки".
На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск был незаконным и опирался на "компромат", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.
"Тем не менее, расследования для Фридмана не закончились. Его ждет отдельное расследование в Украине относительно его участия в финансировании российской войны через подконтрольный ему инвестиционный консорциум "Альфа-групп", - добавляет Bloomberg.
Дополнение
Михаил Фридман является одним из самых известных российских бизнесменов, заработавшим миллиарды в банковской, нефтяной и розничной торговле. После того, как он и его партнеры присвоили 14 миллиардов долларов от продажи нефтяной компании контролируемой государством "Роснефти" в 2013 году, он переехал в Великобританию, чтобы основать фирму прямых инвестиций, которая инвестирует в бизнес по всему миру.
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ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала вторжения в феврале прошлого года, заморозив его активы.
Добавим
В декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии задержало российского олигарха Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, впоследствии его освободили под залог. В апреле 2023 года стало известно, что Британия остановила расследование по двум из трех первоначальных обвинений.
В сентябре 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который причастен к финансированию войны против Украины.