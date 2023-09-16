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Британия прекратила расследование в отношении российского миллиардера Фридмана

Британия прекратила расследование в отношении российского миллиардера Фридмана

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Британское агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование вероятного обхода санкций российским миллиардером Михаилом Фридманом. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

«Агентство может подтвердить, что не будет принимать дальнейших мер против Михаила Фридмана на основе ордера, выданного в Athlone House в декабре 2022 года», — сказал представитель ведомства.

Детали

Отмечается, что Фридман является одним из самых известных российских олигархов, который заработал миллиарды в банковской, нефтяной сферах и в розничной торговле.

Расследование было связано с предполагаемой выплатой кредита из "Альфа-банка" его исполнительному помощнику перед тем, как против олигарха ввели санкции. Агентство признало, что ордер на обыск содержит "технические ошибки".

На судебном заседании в июле Фридман заявил, что обыск был незаконным и опирался на "компромат", включая отчет 15-летней давности, в котором содержался ряд недоказанных уголовных обвинений.

"Тем не менее, расследования для Фридмана не закончились. Его ждет отдельное расследование в Украине относительно его участия в финансировании российской войны через подконтрольный ему инвестиционный консорциум "Альфа-групп", - добавляет Bloomberg.

Дополнение

Михаил Фридман является одним из самых известных российских бизнесменов, заработавшим миллиарды в банковской, нефтяной и розничной торговле. После того, как он и его партнеры присвоили 14 миллиардов долларов от продажи нефтяной компании контролируемой государством "Роснефти" в 2013 году, он переехал в Великобританию, чтобы основать фирму прямых инвестиций, которая инвестирует в бизнес по всему миру.

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ЕС и Великобритания наложили санкции на Фридмана и его партнеров вскоре после начала вторжения в феврале прошлого года, заморозив его активы.

Добавим

В декабре 2022 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Британии задержало российского олигарха Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, впоследствии его освободили под залог. В апреле 2023 года стало известно, что Британия остановила расследование по двум из трех первоначальных обвинений.

В сентябре 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который причастен к финансированию войны против Украины.

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