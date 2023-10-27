Суд у Лондоні не дозволив Фрідману витрачати 30 тисяч фунтів на утримання особняка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бізнесмен Михайло Фрідман подав до суду на пресслужбу британського Управління щодо застосування фінансових санкцій після того, як відомство відмовилося видати йому дозвіл на оплату витрат, пов'язаних з управлінням особняком Athlone House. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ та Reuters.
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Бізнесмен просив дозволити витрачати 30 тисяч фунтів стерлінгів у місяць на утримання будинку, а також 1850 фунтів на оплату телефонного зв'язку, опалення та світла в особняку.
Адвокати мільярдера стверджували, що Athlone House — «унікальна нерухомість з унікальними потребами не в останню чергу через колекцію творів мистецтва». Reuters уточнює, що в особняку знаходиться колекція мистецтва вартістю 44 мільйони фунтів стерлінгів.
Співзасновник «Альфа-груп» Михайло Фрідман невдовзі після повномасштабного вторгнення військ росії в Україну потрапив під санкції Євросоюзу та Великобританії. Таке рішення пояснили зв'язками Фрідмана з російською владою.
На початку жовтня стало відомо, що Фрідман переїхав із Великобританії до Ізраїлю. В«Альфа-груп» говорили, що зараз бізнесмен знаходиться в москві і планує відвідувати росію регулярно.
Нагадаємо
Британське агентство боротьби зі злочинністю припинило розслідування ймовірного обходу санкцій російським мільярдером Михайлом Фрідманом.