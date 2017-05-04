Суд в Крыму отказал И.Умерова в апелляционной жалобе

"Результат, как всегда, ожидаемый. Апелляция Ильми Умерова оставлена ​​без удовлетворения - будет проходить в Симферопольском районном суде. Прокуратура не постоянна, как капризная девушка - сначала разпорядила в Бахчисарай, потом поддержала перенос ... ", - написала она.

Подробнее о решении суда рассказал председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа, адвокат Эдем Смедляев.

Напомним, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список действующих террористов и экстремистов Российской Федерации.

Также напомним, И.Умерова был задержан оккупационными властями Крыма в мае 2016 вскоре после запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

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