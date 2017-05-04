Суд у Криму відмовив І.Умерову в апеляційній скарзі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову в апеляційній скарзі про зміну місця проведення розгляду справи. Про це на сторінці у Facebook повідомляє донька підсудного, Айше Умерова, передає УНН.
“Результат, як завжди, очікуваний. Апеляція Ільми Умерова залишена без задоволення — буде проходити в Сімферопольському районному суді. Прокуратура не постійна, як капризна дівчина — спочатку розпорядила у Бахчисарай, потім підтримала перенос...”, — написала вона.
Детальніше про рішення суду розповів голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу, адвокат Едем Смедляєв.
Нагадаємо, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова включили до списку чинних терористів і екстремістів Російської Федерації.
Також нагадаємо, І.Умеров був затриманий окупаційною владою Криму в травні 2016 року невдовзі після заборони діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
Сохранить