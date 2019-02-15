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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53220 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71266 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127873 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128559 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128822 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 124628 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 159384 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117792 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141393 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

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Суд в Гааге вынес решение против РФ по делу крымских активов ПриватБанка

Суд в Гааге вынес решение против РФ по делу крымских активов ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Арбитражный суд в Гааге вынес решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации относительно экспроприации активов банка в аннексированном Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

"Сегодня Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации. В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", - сообщили в банке.

Арбитражный суд, как отмечается, "оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации на следующем этапе арбитражного разбирательства".

"ПриватБанк стремится получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США", - добавили в банке.

Напомним, 26 ноября 2018 года международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.

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