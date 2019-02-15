Суд в Гааге вынес решение против РФ по делу крымских активов ПриватБанка

"Сегодня Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу ПриватБанка и против Российской Федерации. В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, о котором стало известно сегодня, арбитражный суд признал, что он обладает юрисдикцией в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме", - сообщили в банке.

Арбитражный суд, как отмечается, "оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате ПриватБанку за незаконные действия Российской Федерации на следующем этапе арбитражного разбирательства".

"ПриватБанк стремится получить возмещение в размере более 1 млрд долларов США", - добавили в банке.

Напомним, 26 ноября 2018 года международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов США.