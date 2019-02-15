Суд у Гаазі виніс рішення проти РФ у справі кримських активів ПриватБанку

"Сьогодні Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь ПриватБанку та проти Російської Федерації. У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року, про яке стало відомо сьогодні, арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію щодо усіх вимог ПриватБанку проти Російської Федерації, що Російська Федерація порушила свої зобов’язання за двосторонньою угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, незаконно експропріювавши активи ПриватБанку в Криму, і що ПриватБанк має право на відшкодування за таку експропріацію в повному обсязі", - повідомили у банку.

Арбітражний суд, як зазначається, "залишив питання щодо розміру відшкодування, що підлягає сплаті ПриватБанку за незаконні дії Російської Федерації, на наступний етап арбітражного розгляду".

"ПриватБанк прагне отримати відшкодування в розмірі понад 1 млрд доларів США", - додали у банку.

Нагадаємо, 26 листопада 2018 року міжнародний арбітраж ухвалив рішення про стягнення з РФ на користь "Ощадбанку" 1,3 мільярда доларів США.