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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд Стамбула арестовал обвиняемого в новогоднем теракте в клубе Reina

Киев • УНН

 • 9139 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Стамбульский суд в субботу, 11 февраля, арестовал обвиняемого в теракте в ночном клубе Reina Абдулгадира Машарипова - вероятного возможного члена террористической группировки "Исламское государство", передает УНН со посиланнням на Deutsche Welle.

Суд Стамбула арестовал обвиняемого в новогоднем теракте в клубе Reina

По версии обвинения, А.Машарипов убил 39 человек при нападении на стамбульский клуб в новогоднюю ночь. Прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве, попытке нарушения конституционного строя, членство в вооруженной террористической организации, а также в незаконном приобретении и владении оружием.

Выходец из Узбекистана А.Машарипов был задержан спецслужбами Турции 16 января в квартире, находящейся в одном из районов европейской части Стамбула. Одновременно с ним под стражу были взяты три женщины и мужчина, выходец из Киргизии. Сразу после задержания губернатор Стамбула сообщил, что А.Машарипов признался в совершении преступления.

 

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