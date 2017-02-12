Суд Стамбула арестовал обвиняемого в новогоднем теракте в клубе Reina

По версии обвинения, А.Машарипов убил 39 человек при нападении на стамбульский клуб в новогоднюю ночь. Прокуратура предъявила ему обвинения в убийстве, попытке нарушения конституционного строя, членство в вооруженной террористической организации, а также в незаконном приобретении и владении оружием.

Выходец из Узбекистана А.Машарипов был задержан спецслужбами Турции 16 января в квартире, находящейся в одном из районов европейской части Стамбула. Одновременно с ним под стражу были взяты три женщины и мужчина, выходец из Киргизии. Сразу после задержания губернатор Стамбула сообщил, что А.Машарипов признался в совершении преступления.