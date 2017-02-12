Суд Стамбула заарештував обвинуваченого у новорічному теракті в клубі Reіna

За версією звинувачення, А.Машарипов вбив 39 осіб при нападі на стамбульський клуб в новорічну ніч. Прокуратура висунула йому звинувачення у вбивстві, спробі порушення конституційного ладу, членство в збройної терористичної організації, а також в незаконному придбанні та володінні зброєю.

Виходець з Узбекистану А.Машарипов був затриманий спецслужбами Туреччини 16 січня у квартирі, що знаходиться в одному з районів європейської частини Стамбула. Одночасно з ним під варту були взяті три жінки і чоловік, виходець з Киргизії. Відразу після затримання губернатор Стамбула повідомив, що А.Машарипов зізнався у скоєнні злочину.