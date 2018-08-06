Суд сегодня рассмотрит дело убийства Вороненкова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжит подготовительное заседание в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, обвиняемых в соучастии в убийстве бывшего депутата государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, передает УНН.
Начало заседания назначено на 12:00.
Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.
13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата госдумы РФ Дениса Вороненкова.
23 марта 2017 года в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мае 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.
В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.
Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.
Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.