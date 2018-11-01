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7 марта, 19:45 • 157759 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138858 просмотра

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Суд отменил арест всех транспортных средств Мельниченко

Суд отменил арест всех транспортных средств Мельниченко

Киев  •  УНН

 • 11521 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд сегодня отменил арест на все транспортные средства экс-майора Управления государственной охраны Николая Мельниченко. Об этом рассказала УНН его адвокат Татьяна Лежух.

"Суд отменил одно постановление о наложении ареста на все транспортные средства", - сказала адвокат.

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Лежух добавила, что в апелляционном рассмотрении еще находятся производства в отношении недвижимого имущества.

Напомним, Печерский районный суд Киева еще в мае повторно разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержание экс-майора УГО Николая Мельниченко для привода его в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста. Также суд наложил арест на все имущество Мельниченко.

Защита подала апелляционные жалобы на решение суда об аресте имущества Мельниченко.

Мельниченко подозревают в совершении государственной измены в форме шпионажа, разглашении сведений, составляющих государственную тайну, превышении служебных полномочий, а также легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

25 ноября 2016 года был объявлен во всеукраинский розыск. 14 апреля 2017 года в Интерпол были направлены материалы для объявления его в международный розыск.

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