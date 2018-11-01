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Суд скасував арешт усіх транспортних засобів Мельниченка

Суд скасував арешт усіх транспортних засобів Мельниченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Київський апеляційний суд сьогодні скасував арешт на всі транспортні засоби екс-майора Управління державної охорони Миколи Мельниченка. Про це розповіла УНН його адвокат Тетяна Лежух.

"Суд скасував одну ухвалу про накладення арешту на всі транспортні засоби", - сказала адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захист Мельниченка оскаржив дозвіл на його затримання

Лежух додала, що в апеляційному розгляді ще перебувають провадження щодо нерухомого майна.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва ще у травні повторно надав дозвіл Генеральній прокуратурі України на затримання екс-майора УДО Миколи Мельниченка для приводу його до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Також суд наклав арешт на все майно Мельниченка. 

Захист подав апеляційні скарги на рішення суду про арешт майна Мельниченка

Мельниченка підозрюють у вчиненні державної зради у формі шпигунства, розголошенні відомостей, що становлять державну таємницю, перевищенні службових повноважень, а також легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 209 КК України.

25 листопада 2016 року його оголосили у всеукраїнський розшук. 14 квітня 2017 року до Інтерполу були направлені матеріали для оголошення його у міжнародний розшук.

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