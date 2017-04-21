Суд начнет избирать меру пресечения Н.Мартыненко в 15 часов - САП

"21 апреля в 15:00 Соломенский районный суд Киева рассмотрит ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения бывшему народному депутату Украины Мартыненко Н.В., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст . 191 и ч. 1 ст. 255 УК Украины", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что будут настаивать на избрании ареста с альтернативой внесения залога 300 млн грн для Н.Мартыненко.

20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.