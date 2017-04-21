Суд розпочне обирати запобіжний захід М.Мартиненку о 15 годині - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва розпочне розгляд запобіжного заходу щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка о 15 годині, передає УНН з посиланням на прес-службу САП.
"21 квітня о 15:00 Солом'янський районний суд міста Києва розгляне клопотання прокурорів САП про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату України Мартиненку М.В., який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 255 КК України", - йдеться у повідомленні.
У САП нагадали, що наполягатимуть на обранні арешту з альтернативою внесення застави 300 млн грн для М.Мартиненка.
20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.
Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.