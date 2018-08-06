Суд начал рассмотрение дела относительно убийства Вороненкова

В начале заседания сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством о продлении ареста для обвиняемых.

Однако защитники обвиняемых отметили, что в своем ходатайстве прокуроры не объяснили, почему их клиенты должны дальше находиться под стражей.



Также защита Тарасенко и Лося заявила о том, что выступает против назначения обвинительного акта до рассмотрения по существу. По их мнению, он составлен с нарушением УПК.



Как сообщал УНН, в середине июля столичная прокуратура повторно внесла в суд обвинительный акт по делу убийства Вороненкова, исправив технические неточности, указанные судом.



13 июня Шевченковский районный суд Киева вернул прокурору обвинительный акт в отношении Ярослава Тарасенко и Александра Лося, подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.



23 марта 2017 в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова. В мая 2018 года следствие по делу об убийстве Вороненкова было завершено.



В этом деле сообщено о подозрении организатору и пяти соучастникам.



Прокуратура объявила о подозрении в соучастии в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Ярославу Тарасенко - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 УК Украины и Александру Лосю - по ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины. Они оба находятся под стражей.



Материалы в отношении организатора (гражданина РФ Владимира Тюрина) и двух других соучастников преступления (уроженца города Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца), которые сейчас скрываются от органа досудебного расследования и находятся в розыске, выделены в отдельное производство, досудебное расследование в котором продолжается.