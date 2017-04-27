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Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Р.Насирова

Киев • УНН

 • 14188 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил срок действия обязанностей, возложенных ранее на председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова еще на два месяца, передает УНН.

Суд продлил срок действия обязательств, возложенных на Р.Насирова

"Суд постановил, ходатайство прокурора удовлетворить", - сказала следственная судья Виктория Кицюк.

В частности, решением суда продлен срок действия возложенных на Р.Насирова обязанностей еще на 2 месяца до 26 июня включительно.

Стоит отметить, что во время того, как судья объявляла решение, защиты и самого подозреваемого в зале суда не было.

Напомним, САП обратилась с ходатайством в суд о продлении срока возложенных на Р.Насирова обязанностей.

Как сообщал УНН прокурор САП Р.Симкив, избранная Р.Насирову мера пресечения - залог будет действовать до завершения досудебного расследования. САП продлила следствие по делу Р.Насирова до 2 июля.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, которую за него внесла жена.

Согласно решению суда, Р.Насирова были положены следующие обязанности:

- прибывать к детективу, прокурору, следоватственного судьи, суда по первому требованию;

- носить электронное средство контроля;

- не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми в уголовном производстве;

- сдать на хранение в Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В случае невыполнения подозреваемым обязанностей прокуроры САП ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения содержание под стражей.

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