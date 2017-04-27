Суд продовжив строк дії зобов'язень, покладених на Р.Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжив строк дії обов'язків, покладених раніше на голову Державної фіскальної служби Романа Насірова ще на два місяці, передає УНН.
"Суд постановив, клопотання прокурора задовольнити",- сказала слідча суддя Вікторія Кицюк.
Зокрема, рішенням суду продовжено строк дії покладених на Р.Насірова обовязків ще на 2 місяці до 26 червня включно.
Варто зазначити, що під час того, як суддя оголошувала ухвалу, захисту і самого підозрюваного у залі суду не було.
Нагадаємо, САП звернулася з клопотанням до суду про продовження терміну покладених на Р.Насірова обов’язків.
Як повідомляв УНН прокурор САП Р.Симків, обраний Р.Насірову запобіжний захід - застава діятиме до завершення досудового розслідування. САП продовжила слідство у справі Р.Насірова до 2 липня.
Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.
Згідно з рішенням суду, Р.Насірова було покладено такі обов’язки:
— прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
— носити електронний засіб контролю;
— не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду;
— повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
— утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;
— здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
В випадку невиконання підозрюваним обов’язків прокурори САП клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу тримання під вартою.