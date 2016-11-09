Суд продолжил рассмотрение дела "бриллиантовых" прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства по обвинению во взяточничестве бывшего заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина, экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и предпринимателя Валерия Гибаленко. Об этом сообщил судья Дмитрий Валигура, передает УНН.
Сейчас суд начал допрос свидетеля - Галины Алферовой, которая является прокурором отдела прокуратуры Киевской области.
Она рассказала, что была включена в группу прокуроров по делу о незаконном намывании песка. Также она лично выезжала на территорию Броварского района на реку Десну, где изъяли земснаряд.
Позже, по ее словам, суд дал разрешение на арест этого земснаряда.
Как сообщал УНН, Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении А.Корнийца, В.Шапакина и В.Гибаленко.
В частности, А.Корнийца подозревают в совершении преступления, предусмотренного по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч .1 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.
В.Шапакина по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины и В.Гибаленко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
В.Шапакин и А.Корниец были задержаны 5 июля прошлого года в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры.
По данным следствия, А.Корниец и В.Шапакин сговорились и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у них выявили более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий. В квартире А.Корнийца, среди прочего, нашли 65 бриллиантов, после чего прокурора стали называть "бриллиантовым".
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для В.Шапакина и А.Корнийца в виде содержания под стражей с размером залога в 3,2 млн грн. Оба подозреваемых внесли залог и вышли из СИЗО. 16 июля прошлого года Генеральный прокурор Виктор Шокин уволил А.Корнийца и В.Шапакина.