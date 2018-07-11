Суд продолжил избирать Савченко меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры о продлении народного депутата Надежды Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которого истекает 13 июля, передает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что на заседание не явились защитники Савченко. Они прислали в суд заявление об отложении заседания сегодня на 17:00.
Напомним, на предыдущем заседании Савченко заявила отвод судье Хардиной, которая должна была рассмотреть заявленный прокурорами отвод судье Елене Мелешак, из-за якобы нарушение ею права на защиту - судья начала рассматривать ходатайство прокуроров при отсутствии в зале заседания адвокатов.
Судья Виталий Циктич отказал Савченко в удовлетворении ее ходатайства.
Также стоит отметить, что судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина удовлетворила заявление прокуратуры об отводе следователя судьи Елены Мелешак, которая сегодня должна рассматривать ходатайство стороны обвинения в продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.
Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.