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Суд продовжив обирати Савченко запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генпрокуратури щодо подовження народному депутату Надії Савченко запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, термін якого спливає 13 липня, передає кореспондент УНН.

Варто зазначити, що на засідання не з'явилися захисники Савченко. Вони надіслали суду заяву про відкладення засідання сьогодні на 17:00.

Нагадаємо, на попередньому засіданні Савченко заявила відвід судді Хардіній, яка мала розглянути заявлений прокурорами відвід судді Олені Мєлєшак, через начебто порушення нею її права на захист — суддя почала розглядати клопотання прокурорів за відсутністю у залі засідання адвокатів.

Суддя Віталій Циктіч відмовив Савченко у задоволенні її клопотання.

Також варто зазначити, що суддя Шевченківського районного суду Києва Оксана Хардіна задовольнила заяву прокуратури про відвід слідчого судді Олени Мєлєшак, яка сьогодні мала розглядати клопотання сторони обвинувачення на продовження арешту народному депутату Надії Савченко.

Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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