Суд продлил А.Пугачеву срок содержания под стражей на 60 суток

"Срок содержания Александра Пугачева под стражей продлен на 60 суток, до 14 мая", - сообщил прокурор Алексей Семенюк.

При рассмотрении дела заслушали пострадавшего и пятерых свидетелей.

Следующее заседание состоится 23 марта в 11:00.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей. В результате погибли патрульные - 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Подозреваемым, как заявила полиция, оказался уже разыскиваемый правоохранительными органами за совершенные ранее тяжкие преступления Александр Пугачев, бывший боец ​​бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".

Нападавший перед бегством тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.

На сегодняшнем заседании правоохранители выступили пострадавшими во время рассмотрения дела. Патрульные потребовали от убийцы полицейских возмещения за испорченную форму.

Водитель маршрутки, который находился на автовокзале во время убийства двух полицейских, выступил в зале суда свидетелем. А медсестра в суде узнала А.Пугачева как пострадавшего с огнестрельным ранением.

Адвокат А.Пугачева обратился в суд с просьбой не продлевать срок содержания подозреваемого под стражей .