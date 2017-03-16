Суд продовжив О.Пугачову строк тримання під вартою на 60 діб
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі завершилось чергове засідання по справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських Олександра Пугачова. Строк тримання під вартою підозрюваного подовжили до 14 травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Строк тримання Олександра Пугачова під вартою подовжено на 60 діб, до 14 травня," - повідомив прокурор Олексій Семенюк.
Під час розгляду справи заслухали постраждалого та п'ятьох свідків.
Наступне засідання відбудеться 23 березня об 11:00.
Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні — 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.
Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.
Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.
На сьогоднішньому засіданні правоохоронці виступили постраждалими під час розгляду справи. Патрульні вимагали від вбивці поліцейських відшкодування за зіпсовану форму.
Водій маршрутки, який перебував на автовокзалі під час вбивства двох поліцейських, виступив у залі суду свідком. А медсестра в суді впізнала О.Пугачова як постраждалого з вогнепальним пораненням.
Адвокат О.Пугачова звернувся до суду з проханням не подовжувати строк тримання підозрюваного під вартою.