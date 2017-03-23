Суд продлил арест И.Гуменюку и С.Крайняку на два месяца

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в совершении теракта под Верховной Радой 31 августа 2015 Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку. Об этом сообщил УНН адвокат Александр Свиридовский.

"Арест продлили на 60 суток", - сказал адвокат.

Как сообщал УНН, 31 августа 2015 г. Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации. В это время произошли беспорядки у стен парламента, были брошены дымовые шашки, взрывные пакеты и боевая граната в сторону правоохранителей. В результате полученных от взрыва травм погибли четыре военнослужащих Национальной гвардии и около 130 правоохранителей получили ранения.

МВД в связи с событиями под Радой открыло ряд уголовных производств против активистов. После чего суд применил меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без возможности внесения залога для 16-ти задержанных под ВР. В том числе, подозреваемому в бросании гранаты в сторону ВР Игорю Гуменюку суд избрал арест без возможности внесения залога.

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