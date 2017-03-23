Суд продовжив арешт І.Гуменюку та С.Крайняку на два місяці

“Арешт продовжили не 60 діб”, — сказав адвокат.

Як повідомляв УНН, 31 серпня 2015 року минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції у частині децентралізації. В цей час відбулися заворушення біля стін парламенту, були кинуті димові шашки, вибухові пакети і бойова граната у бік правоохоронців. У результаті отриманих від вибуху травм загинуло четверо військовослужбовців Національної гвардії і близько 130 правоохоронців отримали поранення.

МВС у зв’язку з подіями під Радою відкрило низку кримінальних проваджень проти активістів. Після чого суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без можливості внесення застави для 16-ох затриманих під ВР. У тому числі, до підозрюваного у киданні гранати під ВР Ігоря Гуменюка суд обрав арешт без можливості внесення застави.