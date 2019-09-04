Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

"Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данном деле в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).