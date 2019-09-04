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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106008 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110677 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116940 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123273 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149894 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149742 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
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5 марта, 15:49 • 192316 просмотра

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Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

Суд приостановил ликвидацию УПЦ КП

Киев  •  УНН

 • 13178 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской патриархии.

"Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации Религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения в данном деле в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с Яременко А. В. (митрополитом Черкасским ПЦУ Иоанном).

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