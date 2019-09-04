Суд призупинив ліквідацію УПЦ КП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Києва повністю задовольнив заяву адвокатів Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату щодо призупинення ліквідації УПЦ КП. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської патріархії.
"Відтепер, Яременку О. В. (митрополиту Черкаському ПЦУ Іоану) заборонено вчиняти будь-які дії щодо розпорядження і управління майном Київської патріархії УПЦ КП та вчиняти будь-які дії щодо припинення та ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП до набрання рішення у даній справі законної сили", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Київська патріархія УПЦ КП подала судовий позов щодо незаконності реєстраційних дій Мінкульту України про припинення Київської патріархії УПЦ КП та реєстрації утворення ліквідаційної комісії Київської патріархії УПЦ КП на чолі з Яременком О. В. (митрополитом Черкаським ПЦУ Іоаном).