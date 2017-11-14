Суд назначил рассмотрение дела Насирова на 27 ноября

Согласно сообщению, подготовительное заседание состоится в 16:15 27 ноября.

Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Владимира Бугиля.

Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставили защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.