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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 323 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 38409 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 60093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68388 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71698 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 60151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 98180 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100694 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд назначил рассмотрение дела Насирова на 27 ноября

Суд назначил рассмотрение дела Насирова на 27 ноября

Киев  •  УНН

 • 7643 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Шевченковский районный суд Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт в отношении отстраненного председателя ГФС Романа Насирова на 27 ноября, передает УНН со ссылкой на официальный сайт Судебной власти Украины.

Согласно сообщению, подготовительное заседание состоится в 16:15 27 ноября.

Дело будет слушать коллегия судей под председательством судьи Владимира Бугиля.

Как сообщал УНН, 10 ноября САП передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова.

28 июля 2017 года САП завершила досудебное расследование по подозрению Р.Насирова и предоставили защите материалы производства для ознакомления.

Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.

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