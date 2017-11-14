Суд призначив розгляд справи Насірова на 27 листопада

Згідно з повідомленням, підготовче засідання відбудеться о 16:15 27 листопада.

Справу слухатиме колегія суддів під головуванням судді Володимира Бугіля.

Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.

28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надали захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.