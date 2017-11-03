Суд назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58850 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126561 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109150 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107563 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100564 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105409 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102579 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Суд назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили

Суд назначил на 12 декабря рассмотрение иска Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 13389 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Окружной административный суд города Киева назначил на 12 декабря рассмотрение иска Михеила Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Саакашвили к управлению государственной миграционной службы Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается,  истец просит суд признать незаконным бездействие управления ГМС в Киевской области по проведению рассмотрения заявления Саакашвили о признании его лицом, которе нуждается в дополнительной защите, представленное 26 октября 2017 года.

Также истец просит обязать управление ГМС Украины в Киевской области рассмотреть в соответствии с требованиями Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите" заявление Саакашвили о признании его лицом, нуждается в дополнительной защите, представленную в ГУ ГМС в Львовской области 11 сентября 2017 года.

Судебное заседание состоится 12 декабря.

Напомним, по сообщению Государственной миграционной службы, грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

Как сообщал УНН, защита М.Саакашвили намеревался обжаловать решение миграционной службы.

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