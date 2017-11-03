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Суд призначив на 12 грудня розгляд позову Саакашвілі

Суд призначив на 12 грудня розгляд позову Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 12 грудня розгляд позову Міхеіла Саакашвілі до управління державної міграційної служби України у Київській області. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Міхеіла Саакашвілі до управління державної міграційної служби України у Київській області", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, позивач просить суд визнати незаконною бездіяльність управління ДМС в Київській області щодо проведення розгляду заяви М.Саакашвілі про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, подану 26 жовтня 2017 року.

Також позивач просить зобов’язати управління ДМС України в Київській області розглянути згідно з вимогами Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" заяву Саакашвілі щодо визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, подану до ГУ ДМС у Львівській області 11 вересня 2017 року.

Судове засідання відбудеться 12 грудня.

Нагадаємо, за повідомленням Державної міграційної служби, грузинський політик Міхеіл Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу в Україні.

Як повідомляв УНН, захист М.Саакашвілі мав намір оскаржити рішення міграційної служби.

Українські Національні Новини

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