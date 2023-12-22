Суд приговорил к 10,5 годам экс-чиновника Госэкспортконтроля Головатого
Киев • УНН
Бывший заместитель директора департамента государственной экспертизы Госэкспортконтроля Сергей Головатый был приговорен к 10,5 годам заключения за получение взятки и будет лишен права занимать определенные должности в течение 3 лет.
Высший антикоррупционный суд отправил за решетку на 10,5 лет бывшего заместителя директора департамента государственной экспертизы Государственной службы экспортного контроля Сергея Головатого, который обвиняется в получении взятки, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Детали
Головатого Сергей Николаевича признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев
В ВАКС добавили, что Головатому запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, учреждениях, организациях, сроком на 3 года.
Также его лишили 7-го ранга государственного служащего и назначили конфискацию всего принадлежащего ему имущества, в том числе - 42 908 долларов, два слитка золота весом по 5 граммов каждый и остальное принадлежащее имущество.
До вступления приговора в законную силу избранная в отношении обвиняемого мера пресечения в виде залога изменена на содержание под стражей. Он взят под стражу в зале суда.
Кроме того, коллегия судей ВАКС обратится в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры о привлечении ответственности двух адвокатов, которые являются участниками указанного дела.
Напомним,
Правоохранители открыли производство в отношении заместителя главы госслужбы экспортного контроля, который требовал 250 тысяч долларов взятки.
Суд приговорил к 10,5 годам экс-чиновника Госэкспортконтроля Головатого
Бывший заместитель директора департамента государственной экспертизы Госэкспортконтроля Сергей Головатый был приговорен к 10,5 годам заключения за получение взятки и будет лишен права занимать определенные должности в течение 3 лет.
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