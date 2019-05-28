Суд вернул блогеру Барабошку загранпаспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Печерский районный суд Киева вернул блогеру Александру Барабошку загранпаспорт. Об этом сообщает Радио Свобода, передает УНН.
"Сегодняшний день восстановил мою веру в правосудие. Не вдаваясь в долгие юридические аспекты, резюмирую - промежуточная победа. Снимается ограничение на передвижение и поеду забирать загранпаспорт. Залог еще остается, но думаю и с этим справимся", - написал Барабошко в Facebook.
Напомним, 29 ноября 2018 года по делу о якобы сексуальных домогательств и угроз от имени заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко в адрес студентки Натальи Бурейко задержали политтехнолога Владимира Петрова.
Его подозревают в нарушении тайны переписки, телефонных разговоров и нарушении неприкосновенности частной жизни, даче ложных показаний и вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа, государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
По этому же делу задержали блогера Александра Барабошка, которого впоследствии отпустили под залог в 3 миллиона гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник МВД никого не добивался, "жертва" призналась в провокации