Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Печерський районний суд Києва повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
“Сьогоднішній день відновив мою віру в правосуддя. Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую — проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось”, — написав Барабошко у Facebook.
Нагадаємо, 29 листопада 2018 року у справі щодо нібито сексуальних домагань і погроз від імені заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко затримали політтехнолога Володимира Петрова.
Його підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя, дачі неправдивих свідчень і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби чи приватного виконавця.
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У цій же справі затримали блогера Олександра Барабошка, якого згодом відпустили під заставу в 3 мільйони гривень.