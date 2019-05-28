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Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт

Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Печерський районний суд Києва повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

“Сьогоднішній день відновив мою віру в правосуддя. Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую — проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось”, — написав Барабошко у Facebook.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року у справі щодо нібито сексуальних домагань і погроз від імені заступника голови департаменту захисту економіки Національної поліції Олександра Варченка на адресу студентки Наталі Бурейко затримали політтехнолога Володимира Петрова.

Його підозрюють у порушенні таємниці листування, телефонних розмов та порушенні недоторканності приватного життя, дачі неправдивих свідчень і втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу, державної виконавчої служби чи приватного виконавця.

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У цій же справі затримали блогера Олександра Барабошка, якого згодом відпустили під заставу в 3 мільйони гривень.

Українські Національні Новини

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