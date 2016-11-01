Суд посадил начальника военного штаба Полтавщины под домашний арест и обязал носить электронный браслет

Майору сообщено о подозрении по ч.3 ст. 68 УК Украины (лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества) и отстранено от занимаемой должности.

Напомним, в Полтавской области начальника штаба одной из воинских частей задержали за получение неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи гривен.