Суд посадив начальника військового штабу Полтавщини під домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет

Майору повідомлено про підозру за ч.3 ст. 68 КК України (позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна) та відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, на Полтавщині начальника штабу однієї з військових частин затримали за отримання неправомірної вигоди в сумі три тисячі гривень.