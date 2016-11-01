Суд посадив начальника військового штабу Полтавщини під домашній арешт та зобов'язав носити електронний браслет
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні, першого листопада, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з використанням електронного засобу (браслету) строком на два місяці начальнику штабу однієї з військових частин на Полтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Майору повідомлено про підозру за ч.3 ст. 68 КК України (позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна) та відсторонено від займаної посади.
Нагадаємо, на Полтавщині начальника штабу однієї з військових частин затримали за отримання неправомірної вигоди в сумі три тисячі гривень.