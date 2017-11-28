Суд восстановил в должности полицейского, отстраненного из-за стрельбы в Княжичах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Окружной административный суд города Киева принял решение восстановить в должности одного из полицейских, который был отстранен от службы из-за стрельбы в Княжичах, передает УНН со ссылкой на текст решения суда.
“Суд постановил восстановить его на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны Киевской области с 01.02.2017”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что суд удовлетворил требование истца о денежном взыскании, размером 51,3 тыс. грн за время вынужденного прогула.
Как сообщал УНН, ГПУ обжаловала меру пресечения подозреваемому в перестрелке в Княжичах.