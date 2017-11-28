Суд восстановил в должности полицейского, отстраненного из-за стрельбы в Княжичах

“Суд постановил восстановить его на службе в полиции в должности командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны Киевской области с 01.02.2017”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что суд удовлетворил требование истца о денежном взыскании, размером 51,3 тыс. грн за время вынужденного прогула.

Как сообщал УНН, ГПУ обжаловала меру пресечения подозреваемому в перестрелке в Княжичах.