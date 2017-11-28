Суд поновив на посаді поліцейського, відстороненого через стрілянину у Княжичах

“Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Київської області з 01.02.2017”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд задовольнив вимогу позивача про грошове стягнення, розміром 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Як повідомляв УНН, ГПУ оскаржила запобіжний захід підозрюваному щодо перестрілки у Княжичах.