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Суд поновив на посаді поліцейського, відстороненого через стрілянину у Княжичах

Суд поновив на посаді поліцейського, відстороненого через стрілянину у Княжичах

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення поновити на посаді одного з поліцейських, якого було відсторонено від служби через стрілянину в Княжичах, передає УНН з посиланням на текст рішення суду.

“Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Київської області з 01.02.2017”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що суд задовольнив вимогу позивача про грошове стягнення, розміром 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Як повідомляв УНН, ГПУ оскаржила запобіжний захід підозрюваному щодо перестрілки у Княжичах. 

Українські Національні Новини

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