Суд поновив на посаді поліцейського, відстороненого через стрілянину у Княжичах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення поновити на посаді одного з поліцейських, якого було відсторонено від служби через стрілянину в Княжичах, передає УНН з посиланням на текст рішення суду.
“Суд постановив поновити його на службі в поліції на посаді командира взводу Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони Київської області з 01.02.2017”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що суд задовольнив вимогу позивача про грошове стягнення, розміром 51, 3 тис. грн за час вимушеного прогулу.
Як повідомляв УНН, ГПУ оскаржила запобіжний захід підозрюваному щодо перестрілки у Княжичах.