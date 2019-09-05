Суд начал избрание меры пресечения задержанной банде иностранных грабителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Святошинский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения для задержанных в разбойных нападениях и бандитизме граждан Грузии, которые проводили преступную деятельность по всей Украине, передает УНН.
Избрание меры пресечения рассматривает судья Нина Бабич.
Первый подозреваемый Абурджания Валери имеет государственного адвоката Андрея Тимошова.
Напомним, речь идет о трех гражданах Грузии (1991 года, 1990 года и еще один 1987 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине в городе Николаев), задержанных по разным городам Украины по подозрению в совершении разбойных нападений по всей стране.
Задержание проводили правоохранители Киевской области совместно с Главной военной прокуратурой Украины.
Иностранцам инкриминируют ст. 257 (бандитизм), ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следует добавить, что злоумышленники нападали только на "элитные" дома и сумма награбленного за один раз составляла от 20 тыс. до 200 тыс. долларов. Известно о шести фактах ограблений домов.
Как сообщили в полиции Киевской области, в качестве вещественных доказательств у бандитов изъято 2 автомобиля, деньги, банковские карты, ценные похищенные вещи, в частности дорогостоящие ювелирные украшения, а также инструменты (отмычки, ключи) орудия для взлома и одежду, которыми они пользовались при незаконном проникновении в "элитные квартиры".