Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины на 7 мая

По информации пресс-службы, вчера состоялось очередное заседание по этому производству, во время которого защита заявила отвод прокурору, а также объявил 118 жалоб на его действия.



Следующее подготовительное заседание по указанному уголовному производству назначено на 7 мая 2018 в 13:00.



Напомним, 27 июня 2017 прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.



16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.



МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.