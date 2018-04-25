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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины на 7 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 апреля. УНН. Шевченковский районный суд города Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению Андрея Медведько и Дениса Полищука в убийстве журналиста Олеся Бузины на 7 мая, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Судебной власти Украины.

Суд перенес рассмотрение дела об убийстве Бузины на 7 мая

По информации пресс-службы, вчера состоялось очередное заседание по этому производству, во время которого защита заявила отвод прокурору, а также объявил 118 жалоб на его действия.

Следующее подготовительное заседание по указанному уголовному производству назначено на 7 мая 2018 в 13:00.

Напомним, 27 июня 2017 прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

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