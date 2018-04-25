Суд переніс розгляд справи щодо вбивства Бузини на 7 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Шевченківський районний суд міста Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Андрія Медведька та Дениса Поліщука у вбивстві журналіста Олеся Бузини на 7 травня, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Судової влади України.
За інформацією прес-служби, вчора відбулося чергове засідання у цьому провадженню, під час якого захист заявив відвід прокурору, а також оголосив 118 скарг на його дії.
Наступне підготовче засідання у зазначеному кримінальному провадженні призначено на 7 травня 2018 року о 13:00.
Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.
16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.
МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.